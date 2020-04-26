Футболисты в Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки

Футболисты итальянских клубов с 4 мая получат право тренироваться по индивидуальной программе на спортивных базах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает La Repubblica.

Данное решение принято после заявления премьер-министра Италии Джузеппе Конте о смягчении в стране карантинных мер.

Отмечается, что командные тренировки могут быть возобновлены с 18 мая, матчи со зрителями - с начала 2021 года. Ранее Итальянская федерация футбола (FIGC) опубликовала правила организации тренировок на случай возобновления сезона. Президент серии А Даниэле Гравина до этого заявлял, что сезон в высшем дивизионе чемпионата страны может быть возобновлен в июне.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В Италии число инфицированных коронавирусом достигло почти 195 тыс. человек, из которых более 26 тыс. скончались.