"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти

Итальянский специалист Лучано Спаллетти может возглавить английский "Ньюкасл". Об этом сообщает портал Calciomercato, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, помимо 61-летнего итальянца на место главного тренера также претендуют его соотечественник бывший тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" ​​Массимилиано Аллегри и экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн).

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.

Последним клубом Спаллетти был итальянский "Интер". До этого он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии и один раз суперкубок страны. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", дважды приведя команду к победе в чемпионате России и по разу в Кубке и Суперкубке России.