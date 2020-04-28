Чемпионат Аргентины по футболу завершат досрочно из-за коронавируса

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) досрочно завершит чемпионат страны. Об этом заявил президент AFA Клаудио Тапиа, чей комментарий приводит портал El Universo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся завершить турнир", - сказал Тапиа, отметив, что окончательное решение будет принято во вторник на заседании исполкома AFA.

Также глава AFA сообщил, что по окончании сезона не будет обмена командами между лигами. "Вопрос продвижения в высшие лиги должен определяться на футбольном поле. Когда дадут гарантии того, что риск заражения сведен к минимуму, мы снова сыграем, но в приоритете здоровье людей", - отметил Тапиа.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице первое место занимал клуб "Бока Хуниорс", набрав в 23 матчах 48 очков, вторым шел "Ривер Плейт" (47), третьим - "Велес Сарсфилд" (39).