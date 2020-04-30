В Федерации футбола Италии не согласны на досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сделал громкое заявление относительно возобновления сезона-2019/2020, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Он отметил, что необходимо во что бы то ни стало доиграть нынешний розыгрыш Серии А.

«До тех пор, пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона. Считаю, это будет означать смерть итальянского футбола.

Если сезон завершить досрочно, то мы потеряем €700-800 млн. Если мы доиграем сезон при пустых трибунах, то потери национального футбола составят около €300 млн. В случае же возобновления сезона со зрителями мы потеряем €100-150 млн», — цитирует Гравину Football Italia.

Напомним, что почти все футбольные лиги Европы в настоящий момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3 млн человек.