Всемирные пляжные игры перенесены с 2021 на 2023 год

Всемирные пляжные игры, которые должны были пройти в 2021 году, перенесены на два года. Об этом сообщает портал Inside The Games, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) приняла решение отложить проведение Игр, чтобы ослабить давление на национальные олимпийские комитеты, которые будут сосредоточены на подготовке спортсменов к перенесенной на 2021 год летней Олимпиаде в Токио и к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Место проведения Всемирных пляжных игр 2023 года на данный момент не определено.

"АНОК создала Всемирные пляжные игры специально для национальных олимпийских комитетов и их спортсменов, чтобы позволить олимпийским комитетам привлекать к турнирам новые поколения спортсменов и болельщиков", - отметил исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл.

Первые и единственные на данный момент Всемирные пляжные игры прошли в Дохе (Катар) с 11 по 16 октября 2019 года. Соревнования проходили в 13 спортивных дисциплинах, были разыграны 38 комплектов наград.