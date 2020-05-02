Роналду обвинили в распространении слухов о коронавирусе одноклубника

В Италии форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинили в распространении слухов о заболевшем коронавирусом футболисте Пауло Дибале, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Издание Corriere dello Sport предположило, что информация о якобы положительном тесте на вирус распространяется с подачи португальского футболиста. Якобы окружение Роналду распространяет слухи, чтобы отложить свое возвращение в Италию на фоне эпидемии коронавируса.

Сообщается, что Роналду отказывается возвращаться в Турин с Майорки, пока его нахождение в стране не станет безопасным, передает "Спорт Экспресс".

Подруга Дибалы также опровергла информацию, что у футболиста четвертый тест на коронавирус дал положительный результат.