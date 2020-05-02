Карлсен и Накамура сыграют в финале шахматного онлайн-супертурнира
Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл китайца Дин Лижэня в полуфинале супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам четырех партий Карлсен оказался сильнее со счетом 2,5:1,5. В финале 3 мая Карлсен встретится с американцем Хикару Накамурой, который ранее победил в другом полуфинале соотечественника Фабиано Каруану.
По итогам кругового турнира, в котором принимали участие восемь шахматистов, Дин Лижэнь занял второе место, Карлсен стал третьим. В матче кругового турнира Дин Лижэнь обыграл Карлсена - 3:1.
Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.
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