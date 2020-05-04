Названа предположительная дата начала сезона "Формулы-1"

Первая гонка сезона "Формулы-1", предположительно, состоится 5 июля и пройдет в Австрии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Motorsport.

Старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса.

Последняя гонка сезона, таким образом, может пройти в середине декабря в Абу-Даби.

Также в новом сезоне "Формула-1" намерена посетить Северную Америку для проведения в конце октября этапов в штате Остин в США и мексиканском Мехико. Предположительно, тогда же может пройти и гонка в Канаде, однако главным фактором положительного решения в данном случае станет погода.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 3,4 миллиона случаев заражения, умерли более 243 тысяч заболевших.