Полузащитник «Ман Сити» Сане согласовал условия контракта с «Баварией»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал условия контракта с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает Get German Football News, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По информации источника, хавбек подпишет с действующими чемпионами Германии пятилетнее трудовое соглашение.
Руководство «Баварии» считает, что сможет приобрести футболиста в предстоящее летнее трансферное окно по сниженной цене. Отмечается, что итоговая выплата «горожанам» может составить от €40 до €60 миллионов.
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