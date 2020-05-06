Полузащитник «Ман Сити» Сане согласовал условия контракта с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал условия контракта с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает Get German Football News, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По информации источника, хавбек подпишет с действующими чемпионами Германии пятилетнее трудовое соглашение.

Руководство «Баварии» считает, что сможет приобрести футболиста в предстоящее летнее трансферное окно по сниженной цене. Отмечается, что итоговая выплата «горожанам» может составить от €40 до €60 миллионов.