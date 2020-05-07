Футболист итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ФК, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

За время болезни аргентинский спортсмен сдал три положительных теста на COVID-19.

Напомним, что о болезни спортсмена и его девушки стало известно 21 марта.