Футболист "Барселоны" Юмтити получил травму

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити получил травму во время индивидуальной тренировки. Об этом сообщается на сайте ФК, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Французский футболист повредил икроножную мышцу правой ноги.

О сроках восстановления игрока не уточняется.

Напомним, что игроки "Барселоны" вернулись к тренировкам 8 мая после паузы из-за введенных в стране ограничений в связи с распространением коронавируса.