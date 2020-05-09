Глава UFC заявил, что намерен организовать третий бой Миочича и Кормье к августу

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт намерен к августу провести третий поединок между обладателем чемпионского титула организации в тяжелом весе американцем Стипе Миочичем и его соотечественником Дэниэлем Кормье. Комментарий Уайта приводит портал MMA Junkie, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

18 августа Кормье уступил Миочичу нокаутом в четвертом раунде в бою за пояс чемпиона UFC, потерпев первое поражение в тяжелом весе. Бойцы встречались во второй раз, в первом поединке в июле 2018 года победу в первом раунде нокаутом одержал Кормье.

"Большинство штатов уже начали делать послабления. В их числе те, где ситуация с пандемией была наиболее тревожная: в Неваде, Калифорнии, Нью-Йорке. Мы должны организовать этот бой к августу", - сказал Уайт.

Ближайший турнир UFC 249 пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Кормье 41 год, он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Американец владел двумя поясами чемпиона UFC - в полутяжелом и тяжелом весах. Всего на счету Кормье 22 победы и два поражения.

37-летний Миочич за карьеру одержал 19 побед и потерпел три поражения. Он является четвертым бойцом в истории тяжелой весовой категории UFC, сумевшим дважды завоевать чемпионский пояс.