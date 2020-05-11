СМИ: "Реал" готов продать Бэйла "Ньюкаслу" за €20 млн

Испанский футбольный клуб "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла английскому "Ньюкаслу" за €20 млн. Об этом сообщает испанское издание Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, 30-летний Бэйл хочет остаться в команде, чтобы не терять деньги, которые он зарабатывает по действующему до 2022 года контракту, являясь самым высокооплачиваемым игроком "Реала". В то же время в испанском клубе планируют разгрузить платежную ведомость, поэтому готовы продать форварда существенно дешевле его трансферной стоимости, по данным портала Transfermarkt, она составляет €32 млн. В "Ньюкасле" рассматривают возможность приобрести несколько футболистов с большой зарплатой, одной из целей стал Бэйл. Ранее сообщалось, что владелец английского клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн).

Бэйл за €101 млн был куплен "Реалом" у английского "Тоттенхэма" в 2013 году. Он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, по четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды стал обладателем Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне валлийский нападающий провел 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.