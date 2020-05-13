Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба турнира.

Турнир был прерван в марте после 23 туров. Решение о возобновлении было принято путем голосования представителей команд. Из 16 команд высшего дивизиона 13 проголосовали за возобновление первенства.

Отмечается, что календарь чемпионата будет опубликован в ближайшее время.

В таблице лидирует "Славия", набрав 58 очков, второе место занимает "Виктория" (50), третьим идет "Яблонец" (40).

В Чехии зафиксировано более 8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 283 человека.