Футболист сборной Англии Алли стал жертвой вооруженного ограбления
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Деле Алли подвергся вооруженному ограблению. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает источник, грабители ворвались в дом игрока ночью, угрожали ему ножом и ударили по лицу. В доме находились Алли, его брат и еще несколько человек.
Отмечается, что жилье футболиста оснащено системой видеонаблюдения. Соответствующие материалы уже направлены в полицию, которая начала расследование.
Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. "Тоттенхэм" после 29 туров идет на восьмой строчке, имея в активе 41 очко. Алли забил восемь голов.
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