Чеферин: УЕФА будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось изначально. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит телекомпания beIN Sports, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"В принципе, наша идея стоит в том, чтобы провести чемпионат в тех же городах. На данный момент мы провели переговоры: по девяти городам все установлено, с тремя городами есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее, - сказал Чеферин. - Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то мы готовы провести чемпионат и в 10, и в девяти, и в восьми городах".

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Россия ранее предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы.