Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик считает, что команды в возобновленном чемпионате Германии по футболу находятся в равных условиях, играя при пустых трибунах. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Баварии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Германии возобновился в субботу после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи до конца турнира будут проходить при пустых трибунах.

"Очевидно, что все будет по-другому, болельщики и эмоции - центральный элемент в футболе, - сказал Флик. - Каждый футболист хочет играть на глазах у зрителей. Но условия одинаковы для всех, и все будет зависеть от того, кто адаптируется к ним лучше всего".

"Все начинается с нуля. Я надеюсь, что мы сможем быстро привыкнуть к новым условиям и показать нашу игру. Важно, чтобы игроки в команде мотивировали друг друга. Если кто-то будет играть чуть хуже, команда должна его поддержать, в этом должна помочь и скамейка запасных", - добавил специалист.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков в 25 матчах. В воскресенье мюнхенский клуб на выезде встретится с берлинским "Унионом".