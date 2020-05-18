Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Бундеслиги по быстроте достижения отметки в 50 голов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Opta Sports.

В матче 26-го тура чемпионата Германии, где подопечные Ханса-Дитера Флика сумели отправить два безответных мяча в ворота берлинского «Униона», «Бавария» оформила на свой лицевой счет свой 50-й мяч.

До настоящего момента никто не делал этого быстрее.

Отметим, что при Флике мюнхенцы провели 23 матча, в которых сумели одержать 19 побед.