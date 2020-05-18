«Бавария» установила рекорд Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Бундеслиги по быстроте достижения отметки в 50 голов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Opta Sports.
В матче 26-го тура чемпионата Германии, где подопечные Ханса-Дитера Флика сумели отправить два безответных мяча в ворота берлинского «Униона», «Бавария» оформила на свой лицевой счет свой 50-й мяч.
До настоящего момента никто не делал этого быстрее.
Отметим, что при Флике мюнхенцы провели 23 матча, в которых сумели одержать 19 побед.
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