Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом"

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" подпишет с аргентинским нападающим Пауло Дибалой новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, стороны уже договорились о новых условиях соглашения, согласно которому зарплата нападающего возрастет. По информации Football Italia, Дибала по действующему контракту, рассчитанному до 30 июня 2022 года, получает €7,5 млн в год.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел 34 матча за "Ювентус", забив 13 мячей и отдав 12 голевых передач. За туринский клуб он выступает с 2015 года, ранее он играл в итальянском "Палермо" и аргентинском "Институто АС". На счету форварда 29 матчей за сборную Аргентины, в которых он забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В составе "Ювентуса" Дибала четыре раза выиграл чемпионат Италии, трижды - Кубок Италии и два раза - Суперкубок Италии.