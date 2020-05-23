«Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера»
«Барселона» достигла договоренности с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом о трансфере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Cadena Cope.
По информации источника, переход состоится в летнее трансферное окно 2020 года.
При этом «Барселона» не намерена платить за нападающего €111 млн, которые требует «Интер», и хочет включить в сделку кого-то из своих футболистов. В итальянскую команду могут отправиться Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитники Нелсон Семеду, Самюэль Юмтити и Джуниор Фирпо.
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