«Барселона» договорилась о переходе форварда «Интера»

«Барселона» достигла договоренности с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом о трансфере. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Cadena Cope.

По информации источника, переход состоится в летнее трансферное окно 2020 года.

При этом «Барселона» не намерена платить за нападающего €111 млн, которые требует «Интер», и хочет включить в сделку кого-то из своих футболистов. В итальянскую команду могут отправиться Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также защитники Нелсон Семеду, Самюэль Юмтити и Джуниор Фирпо.