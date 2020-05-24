Итальянский "Наполи" хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов

Спорт 24 мая 2020 06:59 (UTC+04:00)
Итальянский "Наполи" хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов

Итальянский футбольный клуб "Наполи" намерен заработать €200 млн, продав четырех игроков в ближайшее трансферное окно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал Football Italia.

По информации источника, речь идет о защитниках Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитнике Аллане и форварде Аркадиуше Милике. В то же время ожидается, что форвард Дрис Мертенс продлит соглашение с клубом. Также отмечается, что "Наполи" предложит новый многолетний контракт главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Портал подчеркивает, что интерес к Кулибали проявляют английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), "Наполи" не готов продавать игрока дешевле, чем за €90 млн. Аллан был близок к переходу в ПСЖ в прошлом году, в данный момент в трансфере игрока также заинтересован английский "Эвертон". Милик, скорее всего, перейдет в итальянский "Ювентус", хотя переговоры о трансфере также намерены вести английские "Челси" и "Тоттенхэм".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Могу ли я подать на алименты?
Могу ли я подать на алименты?
Loading Bars
Лента новостей
Байден одержал победу на первичных выборах на Гавайях США 07:15
Итальянский "Наполи" хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов Спорт 06:59
Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США Другие страны 06:43
Рейтинг поддержки кабинета министров Японии обвалился до 27% Другие страны 06:25
"Лион" надеется на пересмотр решения о досрочном завершении сезона чемпионата Франции Спорт 06:07
Пикап с 12 телами обнаружили в Мексике Другие страны 05:48
Более 83,6 тысяч случаев заражения COVID выявлено в Канаде Другие страны 05:32
В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху Израиль 05:17
В Бразилии за сутки зарегистрировали около 1 тыс. смертей из-за коронавируса Другие страны 04:51
Президент Аргентины продлил карантин из-за коронавируса до 7 июня Другие страны 04:35
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3 Европа 04:21
Скончался победитель чемпионата Франции по футболу Фабрис Леполь Европа 04:07
Адвокаты Telegram отозвали апелляцию на запрет продажи токенов в США Финансы 03:45
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в клубах чемпионата Англии по футболу Европа 03:22
ВМС США испытали лазер против беспилотника (ВИДЕО) США 03:05
Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания Другие страны 02:40
Вблизи центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути обнаружена аномалия В мире 02:23
Президент Афганистана поручил силовикам поддерживать прекращение огня со стороны талибов Другие страны 02:05
Мюллер назвал важной победу ФК "Бавария" над "Айнтрахтом" в матче чемпионата Германии Спорт 01:48
Столтенберг поприветствовал объявление талибов о трехдневном прекращении огня США 01:29
В Минавиации Пакистана заявили, что расследование авиакатастрофы в Карачи займет 3 месяца Другие страны 01:12
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом Россия 00:55
Трамп считает, что у Байдена плохая память и нет положительных качеств США 00:37
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан (ФОТО) Политика 00:03
На Кипре впервые с начала пандемии не выявлено новых инфицированных коронавирусом Европа 23 мая 23:47
Власти США могут создать комиссию по защите традиционных ценностей в соцсетях США 23 мая 23:42
Севиль Микаилова: Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станет качественно новым этапом в развитии страны Политика 23 мая 23:29
Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером Политика 23 мая 23:25
В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки Другие страны 23 мая 23:20
Талибы объявили о трехдневном прекращении огня в честь окончания Рамадана Другие страны 23 мая 23:12
"Бавария" победила в шестом матче чемпионата Германии подряд, разгромив "Айнтрахт" Спорт 23 мая 22:55
Число инфицированных коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 110 тыс. В мире 23 мая 22:27
Британская оппозиция потребовала начать расследование в отношении советника Джонсона Европа 23 мая 21:59
Азербайджан еще на месяц отменил пошлины на ввозимые защитные медицинские средства Общество 23 мая 21:38
Испания объявила дату возобновления туристического сезона Туризм 23 мая 21:21
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23 мая 21:07
Музеи Ватикана откроются для посетителей с 1 июня Европа 23 мая 21:00
В Белом доме подтвердили, что Трамп будет присутствовать при запуске Crew Dragon США 23 мая 20:32
ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана Бизнес 23 мая 20:27
Токио обновил рекорд по минимуму новых заражений коронавирусом Другие страны 23 мая 20:02
Forbes: суммарное состояние 25 богатейших людей мира выросло за два месяца на $255 млрд Финансы 23 мая 19:25
Чемпион мира по футболу Гётце покинет дортмундскую "Боруссию" после окончания сезона Спорт 23 мая 19:06
Между Эрдоганом и Трампом сосотоялся телефонный разговор Турция 23 мая 18:50
Ученые заявили, что пациенты с коронавирусом заразны 11 дней с появления симптомов Другие страны 23 мая 18:32
Правительство разрешило возобновить чемпионат Испании Спорт 23 мая 18:06
В праздничные дни ПО "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме Общество 23 мая 17:30
Азербайджанские звезды представили проект "Стихофаны", призвав соблюдать карантин (ВИДЕО) Культура 23 мая 17:16
В Азербайджане скорость порывистого ветра местами достигает 32 м/с Общество 23 мая 16:27
Азербайджанская IT-компания о производстве дезинфицирующего аппарата ИКТ 23 мая 15:59
В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб Общество 23 мая 15:53
Раньше жаловались, что масок нет, а теперь не хотят их надевать - народный артист Рафиг Азимов Социум 23 мая 15:52
Массовые празднования лишь увеличат число инфицированных коронавирусом – Муса Гулиев Общество 23 мая 15:47
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 25 мая Общество 23 мая 15:35
Министерство экономики Азербайджана обращается к налогоплательщикам в связи с финансовой поддержкой Бизнес 23 мая 15:33
Производство легковых автомобилей в Азербайджане значительно увеличилось Бизнес 23 мая 15:28
По инициативе Фахрии Халафовой прошла акция "Дети-детям" в честь праздника Рамазан Социум 23 мая 15:20
Узбекско-корейское СП закупает масляные фильтры путем тендера Тендеры 23 мая 15:19
Азербайджанское бюро по туризму: После открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам Туризм 23 мая 15:13
Центробанк Азербайджана должен вести диалог со всеми участниками страхового рынка - эксперт Экономика 23 мая 15:02
Четыре страны ЕС выдвинули альтернативу плану восстановления экономики ФРГ и Франции Европа 23 мая 14:53
Экосистема стартап-проектов в Азербайджане успешно развивается ИКТ 23 мая 14:51
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию на 25 мая Общество 23 мая 14:39
В Азербайджане выросло производство кисломолочной продукции Бизнес 23 мая 14:36
Система учета коэффициентов в рамках ОСАГО нуждается в реформировании - Азер Алиев Экономика 23 мая 14:34
Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно - народный артист Ильхам Намиг Кямал Социум 23 мая 14:32
В Баку проводится мониторинг объектов предпринимательства в связи с режимом карантина Бизнес 23 мая 14:31
Из Узбекистана в Таджикистан с начала года поступила гуманитарная помощь на 2,5 миллиона долларов Узбекистан 23 мая 14:27
В Иране коронавирусом были инфицированы еще 1 869 человек Общество 23 мая 14:26
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 23 мая 14:15
Госконцерн Туркменистана объявляет тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 23 мая 14:15
Жители Грузии отпраздновали отмену режима ЧП в стране Грузия 23 мая 14:09
Азербайджан наращивает производство альтернативной энергии Энергетика 23 мая 14:01
Завтра вечером в Баку прогнозируются дождь и сильный ветер Общество 23 мая 13:56
Госоператор связи Туркменистана и AzerTelecom обсудили проект ВОЛС Строительство 23 мая 13:53
В апреле турпоток из Франции в Турцию резко снизился Турция 23 мая 13:47
Таир Керимли: Лица, распространяющие информацию об отсутствии коронавируса, должны привлекаться к ответственности Общество 23 мая 13:40
В Азербайджане могут быть изменены тарифы по ОСАГО Экономика 23 мая 13:34
Кредитная организация Азербайджана начнет инвестировать в региональные проекты Бизнес 23 мая 13:17
В Азербайджане проверяются посещаемость общественных работников и наличие у них зарплатных карт Экономика 23 мая 13:06
VC инвестор Фарид Мусаев о нюансах инвестирования в ИТ сектор Азербайджана ИКТ 23 мая 12:56
В Азербайджане увеличилось производство сельхозпродукции Финансы 23 мая 12:49
От Баха до Кувахары - Ровшан Мамедгулиев и Екатерина Мочалова выступят с онлайн-концертом Культура 23 мая 12:49
Туркменистан и Япония обсудили разработку лекарственных препаратов против COVİD-19 Бизнес 23 мая 12:38
В Азербайджане увеличилось производство обуви Бизнес 23 мая 12:37
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос выплаты стипендий Общество 23 мая 12:34
В мечетях не будет праздничного намаза - Управление мусульман Кавказа Общество 23 мая 12:29
SOCAR Petroleum о продажах сжиженного природного газа Энергетика 23 мая 12:17
«Алматинские электрические станции» в Казахстане закупят гидравлический пресс Тендеры 23 мая 12:03
Джейхун Байрамов о требовании вузами оплаты за обучение в период пандемии Общество 23 мая 12:03
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту автосредств Тендеры 23 мая 12:03
В период пандемии частота запросов на подключение к платежной системе E-PUL выросла втрое (ИНТЕРВЬЮ) ИКТ 23 мая 11:59
Узбекскую черешню продают в супермаркетах Республики Корея Узбекистан 23 мая 11:56
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 434 Россия 23 мая 11:54
Казахстанская нефтесервисная компания закупит газоанализаторы Тендеры 23 мая 11:48
Туркменистан и Япония планируют построить новый газовый завод Энергетика 23 мая 11:46
"Дочка" атомной компании Казахстана закупит насосы Тендеры 23 мая 11:38
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 23 мая 11:35
Посол Ирана поздравил азербайджанский народ с Днем Республики и праздником Рамазан Политика 23 мая 11:30
"Дни открытых дверей" в центрах, музеях и заповедниках Азербайджана Культура 23 мая 11:29
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3078 Узбекистан 23 мая 11:25
Все новости