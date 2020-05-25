Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня

Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу может продолжиться 13 или 20 июня. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, комментарий которого приводит портал Football Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с пандемией коронавируса. Ранее большинство клубов в ходе собрания выбрали 13 июня в качестве срока возобновления турнира.

"Мы работаем над двумя возможными датами начали игр Серии А - 13 и 20 июня. Пришел протокол о возобновлении сезона, и он очень похож на тот, который был согласован для тренировок. В четверг мы решим, стоит ли возобновлять нашу работу и когда это можно будет сделать", - сказал Спадафора.

Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).