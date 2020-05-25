Умер знаменитый тренер Эдди Саттон
Скончался знаменитый тренер, член Зала славы баскетбола Эдди Саттон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Bleacher Report.
Специалист сделал себе имя, работая со студенческими командами. В свое время он возглавлял сборные таких университетов как Южный Айдахо, Крайтон, Кентукки, Арканзас, Сан-Франциско и Оклахома Стэйт.
В 2011 году Саттон стал членом Зала славы студенческого баскетбола.
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