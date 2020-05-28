"Шальке" проиграл "Фортуне" и потерпел третье поражение подряд в чемпионате Германии

Футболисты "Шальке" со счетом 1:2 проиграли "Фортуне" в гостевом матче 28-го тура чемпионата Германии. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Роувен Хённингс (63-я минута) и Кенан Караман (68). У проигравших отличился Вестон Маккенни (53). "Шальке" потерпел третье поражение кряду и продлил серию без побед в чемпионате страны до десяти матчей. Последний раз клуб из Гельзенкирхена победил 17 января, обыграв дома "Боруссию" из Мёнхенгладбаха (1:0).

В другом матче дня "Хоффенхайм" со счетом 3:1 дома вдесятером победил "Кёльн", также завершавший матч без одного полевого игрока. В составе хозяев голы забили Кристоф Баумгартнер (11 и 46) и бывший игрок российского ЦСКА Стивен Цубер (48), у гостей отличился Флориан Кайнц (60). Нападающий "Кёльна" Марк Ут во втором матче подряд не сумел реализовать пенальти.

"Шальке" опустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 28 матчах. "Фортуна" идет 16-й, имея в активе 27 очков в 28 встречах. Лидирует "Бавария" (64 очка), второе место занимает дортмундская "Боруссия" (57), третье - "Лейпциг" (55).

Также в среду "Аугсбург" дома сыграл вничью с "Падерборном" (0:0), а "Унион" в меньшинстве разошелся миром с "Майнцем" (1:1).

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.