Тренер "Аталанты" считает, что был заражен коронавирусом на момент матча ЛЧ в марте

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини считает, что на момент ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" он уже был заражен коронавирусом. Слова специалиста приводит La Gazzetta dello Sport, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый матч 1/8 финала, который прошел в Милане 19 февраля, эксперты называют одним из очагов эпидемии в Италии, так как большое количество болельщиков совершили выезд из Бергамо, где базируется "Аталанта". Ответная игра прошла в Валенсии 10 марта.

"Я почувствовал себя плохо за день до игры с "Валенсией", в день матча, 10 марта, мое состояние еще ухудшилось. На фото должно быть заметно, что я выгляжу не лучшим образом. Через пару дней я стал плохо спать, жара не было, но ощущалось будто температура была высокой", - рассказал Гасперини.

Одним из симптомов при заражении коронавирусом является потеря вкусовых ощущений и обоняния. "Команде прислали еду от шеф-повара Мишлен, болельщика "Аталанты". Я попробовал и сказал, что это вода. Блюда были на вкус как хлеб. Я полностью потерял вкусовые ощущения", - сказал специалист.

Тренер отметил, что в тот период не сдавал тест на коронавирус. Однако тестирование, проведенное 10 дней назад, подтвердило наличие антител в его крови.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, среди них "Аталанта", еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. Чемпионат Италии должен возобновиться 20 июня.