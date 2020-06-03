Экс-защитник «Манчестер Сити»: в США не чувствовал себя в безопасности

Бывший защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха выступил с заявлением относительно происходящих в США протестов, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

25 мая в Миннеаполисе темнокожий мужчина Джордж Флойд погиб от рук полицейского, в связи с чем массовые беспорядки охватили более 20 штатов.

«Я всегда осторожно себя веду и думаю о том, как это могут воспринять люди, наделенные властью. Я не люблю говорить об этом, но в целом у меня есть страх и недоверие к полиции. Мне очень нравится жить в США, но и есть и другая сторона. В Великобритании я чувствовал себя более комфортно, потому что если бы что-то произошло, это вряд ли было бы смертельно. Но там, поскольку у них более широкие права, порой стычки заканчиваются смертью. Я всегда с осторожностью вел себя, когда куда-либо выходил», — приводит слова англичанина «Би-би-си».

С 2018 года Онуоха выступает за «Реал Солт Лейк».