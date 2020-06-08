Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Отмечается, что данное решение принято из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Соревнования должны были пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. В Германии запрещены массовые мероприятия до 31 августа.