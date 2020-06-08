Британские политики выступили против продажи «Ньюкасла» саудовскому принцу

Сделка по продаже «Ньюкасл Юнайтед» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману может не состояться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает The Telegraph.

По информации источника, против сделки по приобретению «сорок» консорциумом с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии выступили 16 членов парламента Великобритании. С соответствующим обращением они обратились к премьер-министру Борису Джонсону.

Отмечается, что политики осудили Салмана, напомнив, что его обвиняли в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Они также призвали прекратить использовать Великобританию как инструмент для «отмывания репутации через спорт» и заявили, что данная сделка «передает неверный посыл».