«Манчестер Сити» — лидер по расходам среди клубов Англии

Журналист Sunday World Кевин Палмер в своем Twitter опубликовал рейтинг клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по чистым расходам за последние пять лет, опираясь на данные специализированного портала Transfermarkt.de, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Согласно версии репортера, больше всех в Англии тратит «Манчестер Сити» — расходы «горожан» составили £601 млн. На втором месте топ-листа располагается другой манкунианский клуб — «Манчестер Юнайтед» (£484 млн), а замыкает тройку лидеров лондонский «Арсенал» с £267 млн.

При этом лидер нынешнего сезона «Ливерпуль» за последние пять лет потратил лишь £107 млн, что является 14-м показателем среди клубов Англии.