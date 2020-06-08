Тьяго Силва покинет ПСЖ по истечении контракта в июле

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не будет продлевать соглашение с бразильским защитником Тьяго Силвой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил 35-летнему бразильцу в телефонном разговоре о решении клуба не продлевать соглашение, которое истекает 30 июля нынешнего года. Ранее сообщалось, что Силва желает остаться в клубе из Парижа и готов пойти на понижение зарплаты.

Силва - капитан ПСЖ, он выступает за клуб с 2012 года, став за это время шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка и шестикратным - Суперкубка страны, пять раз он побеждал в Кубке французской лиги. Также Силва играл за "Милан", с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, и бразильский "Флуминенсе", став обладателем Кубка Бразилии.

В составе сборной Бразилии защитник провел 88 матчей, забив 7 голов. Силва является победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013), в его активе также серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.