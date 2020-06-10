У главного тренера «Сток Сити» обнаружен коронавирус

Главный тренер клуба Чемпионшипа (второй по силе английский дивизион) «Сток Сити» Майкл О'Нил заразился коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Первые пять тестов 50-летнего специалиста на опасную инфекцию дали отрицательный результат. После положительного теста он будет отправлен на самоизоляцию, поддерживая контакт с тренерским штабом и футболистами по видеосвязи.

Сезон в Чемпионшипе возобновится 20 июня.