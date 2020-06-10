Роналду может уйти из «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом в своем Twitter сообщил журналист и инсайдер Пьетро Бальцано, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

«Я подтверждаю сказанное: в конце сезона пути «Ювентуса» и «Роналду» могут разойтись. Хочу сказать, что это все еще слухи, а не конкретные новости, но я работаю над этим», — написал Бальцано.

35-летний форвард в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах Серии А, отметившись 21 голом и тремя результативными передачами. Его контракт с «бьянконери» действует до 2022 года.