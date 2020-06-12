«Севилья» победила «Бетис» в первом матче чемпионата Испании после паузы

В рамках 28-го тура испанского чемпионата, ставшего первым после возобновления турнира, «Севилья» в родных стенах одолела «Бетис», передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Встреча закончилась со счетом 2:0. По голу себе в актив записали Лукас Окампос, отличившийся с пенальти, и Фернандо.

Стоит отметить, что «Севилья» набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Что же касается проигравшей команды, то «Бетис» (33) остался 12-м.

Напомним, что первенство было поставлено на паузу в марте из-за пандемии коронавируса.