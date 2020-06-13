ПСЖ подтвердил, что Кавани и Тьяго Силва уйдут по окончании сезона

Форвард Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва уйдут из французского ПСЖ по завершении сезона. Об этом сообщил спортивный директор футбольного клуба Леонардо, комментарий которого приводит журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Франции был досрочно завершен после 28 сыгранных туров из-за пандемии коронавируса. ПСЖ продолжает участие в Лиге чемпионов, возобновление которой планируется в начале августа.

"Эдинсон Кавани и Тьяго Силва покинут ПСЖ по окончании сезона, это подтверждено", - приводит слова Леонардо журналист.

Кавани перешел в ПСЖ летом 2013 года из итальянского "Наполи". За это время уругваец провел за клуб 301 матч, забил 200 мячей и отдал 43 голевые передачи. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Силва пришел в ПСЖ сезоном ранее, в дебютном сезоне он был назначен капитаном команды и стал чемпионом Франции. Всего 35-летний бразилец сыграл за парижан в 310 матчах, отметившись 17 голами и пятью голевыми передачами. За совместное время в клубе Кавани и Силва шесть раз стали чемпионами Франции, четыре раза - обладателями кубка страны, пять раз - обладателями Кубка лиги, четырежды - обладателями Суперкубка Франции. В Лиге чемпионов лучшим достижением клуба является выход в четвертьфинал турнира.