В финале Кубка Италии по футболу сыграют "Ювентус" и "Наполи"
Футбольный клуб "Наполи" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Италии.
В ответном матче 1/2 финала "Наполи" на своем поле сыграл вничью с "Интером" – 1:1. На второй минуте Кристиан Эриксен вывел "Интер" вперед, на 41-й Дрис Мертенс сравнял счет.
Этот результат вывел в финал "Наполи", поскольку в первом, выездном матче, он у "Интера" выиграл (1:0).
В финале "Наполи" сыграет с "Ювентусом", который ранее прошел команду "Милан". Финал пройдет 17 июня.
Кубковыми матчами возобновился сезон в итальянском футболе, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. 20 июня возобновится и чемпионат страны.
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