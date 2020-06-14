"Барселона" одержала разгромную победу в первом матче после паузы в чемпионате Испании

"Барселона" в гостях со счетом 4:0 обыграла "Мальорку" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (2-я минута), Мартин Брейтуэйт (37), Жорди Альба (80) и Лионель Месси (90+3). Брейтуэйт стал третьим датским игроком в истории "Барселоны", забившим за клуб в национальном чемпионате, после Микаэля Лаудрупа и Аллана Симонсена.

В начале второго тайма, несмотря на то что матч проходил при пустых трибунах, на поле выбежал болельщик в форме сборной Аргентины и сделал селфи с Месси. Затем его увели сотрудники безопасности.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице первенства, набрав в 28 матчах 61 очко, "Мальорка" располагается на 18-м месте, находясь в зоне вылета с 25 очками.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.