Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами
Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Opta Sports.
После того, как 32-летний форвард распечатал ворота «Мальорки» в матче 28-го тура чемпионата Испании, на его счету в нынешнем розыгрыше стало 20 мячей. Месси непрерывно покоряет эту отметку, начиная с сезона-2008/09.
Рекордным по числу голов стал сезон-2011/12, когда аргентинец забил 50 мячей.
Лента новостей
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб
Азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом: Господин Президент, мы благодарны Вам за то, что постоянно находимся в центре Вашего внимания
Переболевший коронавирусом журналист: Мы должны беречь себя и своих близких от этого опасного заболевания (ФОТО)
Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности
В Азербайджане часть от годовой процентной ставки по кредитам предпринимателей будет выплачиваться государством