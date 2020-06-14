ЧЕ-2020 по современному пятиборью из-за пандемии перенесен с июля на сентябрь

Сроки проведения чемпионата Европы по современному пятиборью 2020 года из-за пандемии коронавируса подверглись изменениям.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов.

В настоящее время планируется провести турнир с 17 по 21 сентября.

Первоначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в венгерском Секешфехерваре с 2 по 6 июля.

"Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесен на сентябрь, теперь он должен пройти с 17 по 21 сентября. Пока мы не хотим его отменять, - сказал Аминов. - Если не будет транспортных проблем, и эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то этот турнир состоится".

ЧЕ-2019 проходил в британском Бате.