Футболист "Майнца" Авонийи госпитализирован после матча с сотрясением мозга

Спорт 14 июня 2020 21:41 (UTC+04:00)
Футболист "Майнца" Авонийи госпитализирован после матча с сотрясением мозга

Нападающий футбольного клуба "Майнц" Тайво Авонийи, покинувший поле после столкновения с соперником в матче чемпионата Германии против "Аугсбурга", госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба "Майнца", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авонийи и защитник "Аугсбурга" Феликс Удуохай столкнулись головами в первом тайме, Авонийи покинул поле на носилках и был заменен на 23-й минуте матча. Позднее стало известно, что игрок получил сотрясение мозга. В машине скорой помощи он пришел в себя и общался с медиками. В качестве меры предосторожности нигериец проведет ночь в больнице.

"Мы рады победе, но я хочу пожелать Авонийи скорейшего выздоровления, надеюсь это не настолько серьезно", - сказал после матча Удуохай, которого цитирует пресс-служба "Аугсбурга".

Встреча завершилась гостевой победой "Аугсбурга" со счетом 1:0. Авонийи находится в аренде в "Майнце", права на 22-летнего игрока принадлежат английскому "Ливерпулю". В 12 встречах за "Майнц" он отметился одним голом.

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Футболист &quot;Майнца&quot; Авонийи госпитализирован после матча с сотрясением мозга
Футболист "Майнца" Авонийи госпитализирован после матча с сотрясением мозга
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