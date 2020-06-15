Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Clutch Chess International, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Турнир с восемью участниками проходил по олимпийской системе. Матчи состояли из 12 партий в рапид. Контроль времени - 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за ход. Россиянин Александр Грищук уступил в первом раунде армянину Левону Ароняну со счетом 10:8.

В финальном матче норвежец обыграл американца Фабиано Каруану со счетом 9,5:8,5. Финал проходил на протяжении двух дней. На пути к победе норвежец оказался сильнее американца Джеффри Сюна и Ароняна. Каруана переиграл Леньера Домингеса Переса и Уэсли Со, представляющих США.

Призовой фонд соревнований составлял $265 тыс. Карлсен получит $75 тыс.

Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца.