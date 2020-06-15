"Севилья" и "Леванте" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Севильи" сыграли вничью с "Леванте" со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС. "Леванте" являлся номинальным хозяином поля, однако игра прошла на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

В составе "Севильи" гол забил нападающий Люк де Йонг (46-я минута). Нидерландский форвард стал автором самого быстрого гола во вторых таймах в текущем сезоне чемпионата Испании, ему удалось отличиться спустя 26 секунд после начала второй половины матча. На 87-й минуте мяч в свои ворота забил бразильский защитник "Севильи" Диего Карлос.

"Севилья" продлила беспроигрышную серию до шести матчей (четыре победы, две ничьи) и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко в 29 матчах. "Леванте" идет 12-м, имея в активе 35 очков в 29 матчах.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.