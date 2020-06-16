Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" в матче чемпионата Германии

Футболисты "Боруссии" из Мёнхенгладбаха со счетом 3:0 обыграли "Вольфсбург" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Йонас Хофманн (11-я и 30-я минуты) и Ларс Штиндль (65).

Победа в матче позволила "Боруссии" подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков в 32 матчах. "Вольфсбург" идет шестым, имея в активе 46 очков после 32 встреч.

В следующем туре клуб из Мёнхенгладбаха в гостях сыграет с идущим на последнем месте "Падеборном", а "Вольфсбург" на выезде встретится с "Шальке". Обе встречи пройдут 20 июня.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.