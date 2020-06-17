Флик: "Бавария" ставит задачу победить в Лиге чемпионов

Главный тренер футбольного клуба "Бавария" Ханс-Дитер Флик заявил, что после победы в чемпионате Германии команда ставит задачу выиграть трофей Лиги чемпионов. Комментарий специалиста приводит пресс-служба немецкого клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник "Бавария" обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Победа позволила мюнхенскому клубу завоевать восьмое подряд чемпионство. Розыгрыш Лиги чемпионов был приостановлен в марте на стадии 1/8 финала, сроки возобновления турнира пока не сообщались. "Бавария" играет против английского "Челси", в первом матче команда победила на выезде со счетом 3:0.

"Благодарю команду, последнее время мы демонстрировали страсть на поле, желание играть и побеждать. В клубе собраны футболисты высочайшего уровня, тренерский штаб им доверяет. У "Баварии" цели всегда высоки, есть еще один трофей, но присутствует и следующая задача. Играя в Лиге чемпионов, нельзя не планировать завоевать титул, к следующей игре нужно подойти в отличной форме", - сказал Флик.

До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.