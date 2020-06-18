Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу

Футболисты дортмундской "Боруссии" уступили "Майнцу" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и Жан-Филип Матета (49).

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило "Лейпцигу", сыгравшему вничью с "Фортуной" из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская "Бавария" гарантировала себе чемпионство. "Майнц" идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.

В других матчах игрового дня "Аугсбург" дома проиграл "Хоффенхайму" (1:3), а леверкузенский "Байер" дома обыграл "Кёльн" (3:1).

В предпоследнем туре "Боруссия" 20 июня в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Майнц" в тот же день примет "Вердер".

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.