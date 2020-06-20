Донецкий "Шахтер" стал 13-кратным чемпионом Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" со счетом 3:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Украины и обеспечил себе победу в турнире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голами в матче, который прошел в Киеве, в составе хозяев отметились Тайсон (13-я минута, с пенальти), Тете (60, 78), у гостей мячи забили Евгений Банада (48), Максим Третьяков (51, с пенальти).
Благодаря победе "Шахтер" за пять туров до финиша на 19 очков оторвался от занимающего второе место киевского "Динамо".
Донецкий клуб в 13-й раз и в четвертый раз подряд стал чемпионом Украины. Рекордсменом по чемпионским титулам является киевское "Динамо" (15).
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