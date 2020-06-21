"Атлетико" поднялся на третье место в чемпионате Испании по футболу, обыграв "Вальядолид"

"Атлетико" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Вальядолид" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре забил Витоло (81-я минута). "Атлетико" продлил серию без поражений в национальном первенстве до восьми матчей, в последний раз подопечные Диего Симеоне на выезде проиграли 1 февраля мадридскому "Реалу" (0:1).

В турнирной таблице "Атлетико" поднялся на третье место, набрав 52 очка, "Вальядолид" идет на 15-м месте, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Атлетико" 23 июня в гостях сыграет с "Леванте", "Вальядолид" в этот же день примет "Хетафе".

Ранее в субботу "Леванте" на выезде обыграл "Эспаньол" (3:1), "Атлетик" дома выиграл у "Бетиса" (1:0), а "Хетафе" и "Эйбар" сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии будет возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.