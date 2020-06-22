"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Милана" обыграли "Лечче" со счетом 4:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Самуэль Кастильехо (26-я минута), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) и Рафаэль Леао (72). У проигравших с пенальти отличился Марко Манкозу (54), на 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол защитника хозяев Бьяджо Меккарьелло.

Победа в матче позволила "Милану" подняться на седьмое место в турнирной таблице. Миланский клуб набрал 39 очков в 27 матчах, уступая по дополнительным показателям "Наполи", который идет на шестом месте, позволяющем сыграть в квалификации Лиги Европы. "Лечче" идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку с 25 очками после 27 встреч.

В следующем туре "Милан" 28 июня примет "Рому", "Лечче" двумя днями ранее в гостях встретится с лидером чемпионата туринским "Ювентусом".

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи" и завоевал путевку в Лигу Европы. Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.