Чемпионат Испании по футболу готовится к частичному возвращению зрителей на трибуны

Руководство чемпионата Испании по футболу направило клубам проект медицинского протокола, регламентирующего возвращение болельщиков на трибуны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает AFP.

Дата возвращения зрителей и процент заполняемости арен в документе не приводятся. Болельщики должны будут проходить процедуру регистрации для посещения матчей. В дни игр зрителей разделят на группы и через определенные временные отрезки будут заводить на стадион. При температуре тела выше 37,5 градуса зрителю будет отказано в посещении матча.

Ла Лига обяжет находиться в маске на протяжении всей встречи, каждому зрителю выдадут по две бутылки с водой, также обязательно соблюдение социального дистанцирования.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что в скором времени стадионы Испании разрешат заполнять на 10-15%.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство завершили досрочно. Во всех лигах матчи проходят при пустых трибунах.