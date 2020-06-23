Дубли Мареза и Фодена помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бёрнли" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграли "Бёрнли" в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в матче забили Фил Фоден (22-я и 63-я минуты), Рияд Марез (43, 45 - с пенальти) и Давид Сильва (51).

Игроки команд провели матч в футболках "Black Lives Matter" ("Жизни чернокожих имеют значение") вместо фамилий, подобная акция будет проходить на первых 12 играх чемпионата. Перед началом встречи футболисты преклонили колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота, США) после задержания полицией.

По ходу встречи над стадионом пролетел самолет с баннером "White Lives Matter". Пресс-служба "Бёрнли" уже опубликовала заявление, в котором осудила действия тех, кто несет ответственность за акцию. Также клуб пообещал сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности исполнителей с целью пожизненно запретить им посещение матчей.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 30 матчах. "Бёрнли" идет 11-м, имея в активе 39 очков после 30 встреч. Лидирует "Ливерпуль", подопечные Юргена Клоппа в 30 играх набрали 83 очка. В следующем туре "Манчестер Сити" 25 июня в гостях сыграет с "Челси", а "Бёрнли" в этот же день дома примет "Уотфорд".

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновился с 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.