Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Болонью" в матче чемпионата Италии

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Болонью" со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Криштиану Роналду (23-я минута, с пенальти) и Пауло Дибала (36). На первой добавленной ко второму тайму минуте с поля был удален защитник "Ювентуса" Данило, он вышел на замену во втором половине встречи и получил две желтые карточки за десять минут.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков. "Болонья" идет 10-й, имея в активе 34 очка. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 26 июня примут "Лечче", "Болонья" двумя днями позднее на выезде встретится с "Сампдорией".

17 июня "Ювентус" проиграл в финале Кубка Италии "Наполи" в серии пенальти. Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах, с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.